全球電動車市場又有新生力軍加入，日本索尼以及本田汽車表示，將共同合資一人出一半成立一家公司，並且預定將在2025年開始販售電動車(EV)。

背負著股東們的殷切冀望，希望能全面轉型只生產無碳排放車輛，以及研發自駕等先進技術的本田，基於商業考量下，目前也跟競爭對手豐田一樣放慢汽車全電氣化的腳步。

不急著在全球EV市場攻城掠地的本田，迄今雖只有1款純電動車Honda e，不過，計劃最晚在2030年之前，將陸續推出30款不同EV，且年產能先訂在200萬輛左右。

索尼與本田再次強調，兩家公司早先於3月，就已公布雙方將各自拿出50億日圓，約3752萬美元合組公司的消息。被命名為索尼本田移動(Sony Honda Mobility)，本田將負責汽車生產以及營運方面，索尼也會貢獻相關軟體與技術科技。

本田汽車旗下車款雅哥(Accord)與喜美(Civic)相繼於1970年代推出後，就一直很受全球車主愛載，甚至連宵小也都把這兩款車當成是頭號目標。美國官方資料統計，2020年新澤西州失竊的各家品牌車輛內，雅哥數量最多居首位，喜美則排名第2。

據悉，受到原物料成本飆升以及全球晶片吃緊之下，本田的產能不僅受到影響，同時，獲利能力也受損。2022年初，本田表示將與美國通用汽車共用新車生產平台，聯合開發一系列低價位的電動車。因此，通用汽車也計畫從2024年開始，可為本田先製造兩款EV。