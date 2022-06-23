福特汽車周三宣布已經選擇其位於瓦倫西亞的工廠作為首選地點，將組裝以下一代架構作為基礎的電動車。福特並表示，會在這個10年的晚些時候開始在西班牙生產新電動車，但也坦言這意味著其西班牙工廠和另一座德國廠將「大幅」裁員。

福特發言人證實，這個位於西班牙第三大城市、第二大海港的項目，其另一個競爭廠是福特位於德國薩爾路易斯市（Saarlouis）的工廠。該廠將繼續生產Focus客車到2025年，之後就會停止汽車生產。該發言人表示：「我們正在評估該廠區在那之後的機會」。

福特發言人向路透社表示，瓦倫西亞和薩爾路易斯兩廠的員工已經被通知近期需要進行重組，且重組規模「很大」，但他未提供進一步的細節。

福特此前曾表示，公司在轉向電動車生產後可能進行裁員，因為電動車組裝所需的工時較少。

目前福特瓦倫西亞廠的員工人數約為6,000人，而薩爾路易斯的員工人數約為4,600人。

福特3月宣布將在歐洲打造7款新電動車、在德國建立電池組裝廠，以及在土耳其設立鎳電池製造合資企業。

福特表示，2023年將在德國科隆市（Cologne）工廠開始生產新型電動客車，並自2024年起在羅馬尼亞生產電動車版本的Puma跨界小休旅。

今年早些時候，德國福斯汽車也宣布2025年將在西班牙開始生產電動車，並將在瓦倫西亞開設一座電池工廠。