23日，韓國汽車公司起亞與中國大陸電池業者寧德時代雙雙承認，後者已是前者的電動車(EV)電池供應商，也就是說，市場傳聞都是真的。日後，起亞也開啟先例，將在韓國販售電池非韓國貨的EV。

韓媒22日披露以上傳聞後，剛開始起亞與寧德時代選擇先以噤聲為主。起亞23日指出，隨著全球EV銷售量日增，正與多家電池供應業者洽商合作，以保障使用數量以及維持貨源穩定。

全球最大電池供應商，知名客戶包括特斯拉以及福斯汽車的寧德時代，也證明與起亞合作電池一事，但未進一步詳述。根據調研單位SNE Research資料，在全球EV電池每年高達數百億美元的市場中，寧德時代市占率至少35%。

直到採用寧德時代的電池產品之前，起亞與母公司現代汽車生產製造且供韓國內需的電動車，都只用同是韓國的LG Energy Solution Ltd以及SK On所生產製造的。

另外，SNE Research也統計，這兩家分屬LG以及SK大財閥旗下的電池業者，再加上三星SDI，韓國所產的所有電動車電池在全世界僅占大概25%，遠不如陸企寧德時代一家的。