IC缺料逐漸緩解，且大陸解封復工，信昌電(6173)表示，下半年感覺會比上半年好一點，公司致力於提升自製產品比重，希望今年毛利率及淨利會比去年好。

信昌電今天舉行股東會，110年上半年受惠於全球車用市場、5G手機、NB、TV等產品需求不減，整體被動元件產業呈現供不應求，直到第3季因全球新冠肺炎疫情加劇、晶片短缺造成終端客戶缺料，加上客戶去化庫存水位影響，被動元件緊缺程度下降，影響拉貨動能，不過信昌電持續進行營運上改善，對外除新產品新市場的開拓，對內也強化資源整合、製程改善、產出效能提升、管理成本控制並優化產品與客戶組合，布局利基型產品，110年合併營收為60.1億元，年成長15.4%，營業淨利為11.78億元，年增29.72%，稅後盈餘11.43億元，年增44.52%，每股盈餘為6.67元，今天股東會通過每股配息2元。

受到客戶缺料及大陸封城停工影響，信昌電第1季稅後盈餘為2.19億元，年減19.09%，每股盈餘為1.28元，不過，儘管第1季獲利較去年同期衰退，但因信昌電應用於網通及工業的大尺寸、高功率及高壓自製產品比重提升，單季合併毛利率達27.07%，年增3.28個百分點，累計前5月合併營收為21.08億元，年減16.67%。

展望下半年，信昌電表示，雖然客戶端仍有庫存需要時間去化，隨著IC缺料緩解及大陸解封復工，整體來看，下半年還是會比上半年稍微好一點，由於自製產品毛利率較高，在自製產品比重攀升下，今年毛利率及淨利率有機會比去年好。