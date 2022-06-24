疫情爆發以來，消防人員肩負緊急救護與防疫勤務重擔，去年桃園市各式救護出勤量創歷年新高，達10萬7861件，其中到院前心肺功能停止患者經急救後康復出院且恢復正常生活有110人，也破桃園歷年新高。近日有善心人士，以實際行動支持消防弟兄，捐贈楊梅分隊1輛救護車，盼能幫助更多需急救的病患。

善心人士胡新珍秉持回饋社會精神，捐贈桃園消防局楊梅分隊1輛救護車，今日由消防局長謝呂泉代表受贈，盼能增加救護量能，幫助更多需要急救的民眾，且這輛救護車搭載裝備，均為執行緊急救護的重要輔具，車身也採巴騰堡格紋設計，提供清晰可見的高辨識度，提升救護人員工作安全性。

消防局表示，配發各分隊的新式救護裝備，例如骨針、影像式喉頭鏡、ETCO2（潮氣末二氧化碳監測儀）及無線手持超音波系統等各項進階器材，數量為全台最多、分布最廣，期許同仁能挽救更多寶貴性命。