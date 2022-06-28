照護員細心照護投藥奶貓。（新北市動保處提供）

每年春季是犬貓發情繁殖季節，因此夏初會出現一波「奶犬、奶貓潮」，新北市動保處表示，民眾若遇到落單的奶犬貓，通報救援前請停、看、聽，保持距離觀看幼犬貓健康狀況與安危，聽是否有母犬貓在附近徘徊呼喚，母子一起救援，奶犬貓的存活率除可大增外，媽媽也能得到良好照顧。

動保處指出，2月至4月是犬貓發情繁殖季節， 5至7月期間民眾可能有很多機會發現沒有媽媽看護的奶犬貓。近年動保觀念提升，民眾看到落單的奶犬貓，第一個反應就是心疼的給予觸摸抱抱，其實這樣的愛心舉動有可能會讓媽媽無法嗅出及認出自己孩子，進而拒絕餵奶照顧。

動保處表示，民眾遇到外表乾淨的奶犬貓，可先觀察所在地點是否安全，如果奶犬貓外表乾淨肚子微凸，代表媽媽正在照顧餵奶，可能只是剛好去覓食稍後回巢，建議民眾可通報母帶子一起救援，奶犬貓不用離開自己的媽媽，媽媽也能夠得到照護；但如果奶犬貓外觀看起來髒髒瘦瘦瘦且非常虛弱，或者地點非常危險，此時就需要馬上救援。

板橋動物之家駐區獸醫徐愛明表示，6月後奶犬貓的救援案件大增，最高紀錄一天內有12隻奶貓及11隻奶犬同時入所。救援地點從工廠屋頂夾層、住家陽台遮雨棚內、甚至公園水溝蓋內等地點都有救援案件。動保員至現場救援時除留意奶犬貓的健康情形外，同時也會請報案人通報母犬貓所在位置，一起救援母子避免「骨肉分離」。

徐愛明呼籲，同時段大量入所沒有媽媽照顧的奶犬貓，即使是經驗豐富的照護員，也難免分身乏術，故有照護奶犬貓經驗的民眾可來電申請「代養照護」資格，通過審查具有代養資格的「奶爸」、「奶媽」，可協助照護這些沒有媽媽的奶犬貓至可自行進食不用餵奶，之後可申請認養或返還動物之家。

動保處表示，民眾要救援或撿拾小奶犬或小奶貓前請先「停、看、聽」，千萬不要擅自碰觸或帶走，如有任何疑惑可撥打動保處專線02-29596353尋求協助。