女星丁寧上(6)月曾發表千字文透露，母親已住進加護病房，健保卡上有特別註記「不急救」，但家人仍決定急救的內心煎熬歷程。而丁寧今(3日)晚突發動態透露母親已病逝的噩耗，她以「功德圓滿」形容，告知孩子們「阿嬤去當天使了」，但仍難掩思念之情，淚喊：「下輩子繼續做母女」。

丁寧今(3日)晚在臉書發文透露噩耗，突然接獲自己母親病逝的消息，她立即催促孩子快速打包衣物，準備回彰化奔喪，並在車上跟孩子說：「阿嬤去當天使了，不需要傷心，只要記得阿嬤有多愛你們」；趕到醫院後她陪在母親身邊說：「媽媽，再見，好走，慢慢走」，安置好大體回到家後，她在老家旁的路邊發呆，聽到清脆的鳥叫聲，就像母親給她的各種叮嚀：「好，媽媽不要擔心，我會的。丁媽媽，謝謝妳，辛苦妳了，我們愛妳」。

丁寧向媽媽淚喊：「我已經開始想念妳了，下輩子我們繼續做母女」。（圖／取自丁寧臉書）

她回憶起當母親還躺在加護病房時，自己其實很痛苦：「想著她躺著插滿管子，看似稍稍穩定，移到一般病房，不能吃不能說不能走。我更痛苦，我的痛苦是因為我知道她會很生氣自己變成這樣！痛苦的背後總有很大的學習，我沒忘記」，對於是否放棄急救的決定，至今仍感到相當煎熬難取捨。

丁寧因為近期工作忙碌，這幾個月只有這個禮拜有休假，沒想到就在休假的前一天晚上，母親又被送進了加護病房，當護理師打電話跟家屬確認是否不再插管？「那阿嬤可能就會因為沒有心跳……慢慢……」，她已有心裡準備地回答道：「嗯，我知道，謝謝」，掛上電話後，她的心「刺痛的很平靜」，但同時也謝謝母親不讓她在工作與家事之間為難。丁寧最後難掩情緒地向媽媽淚喊：「我已經開始想念妳了，下輩子我們繼續做母女」。