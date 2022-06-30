南華大學與台北經營管理研究院共同舉辦的「就業力學程-企業經營與人文講座」，日前特別邀請台灣佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文線上演講，以「慈濟永續與願景：淨零倡議與行動」為題，藉由自身於環境永續方面之經歷深入探討現今社會應重視之議題，期盼無論是企業、組織、團體、政府或個人，皆能對淨零排放做出貢獻及影響力。

南華大學企業經營與人文講座談永續願景，邀請慈濟基金會顏博文執行長分享淨零倡議與行動。(圖/南華大學提供)

台北經營管理研究院院長也是南華大學陳明璋兼任講座教授開場表示，顏博文執行長以不同觀點帶領慈濟宣揚善的理念，也致力於推動環境永續，朝淨零排放的目標邁進。此次演講更以永續發展、環保、ESG等議題，解析現今企業發展所產生的生態破壞。林辰璋副校長回應指出，南華大學以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」之辦學特色發展，致力打造為一所深耕生命教育邁向永續發展的大學，歷年來獲獎無數，深獲各界肯定，與慈濟顏執行長所推動的目標不謀而合。透過此次講座不僅能讓大家更瞭解環境永續的重要性，更可以懂得如何從生活中落實，讓每一個人重視環境永續相關議題，以達到永續發展之目標。

南華大學企業經營與人文講座談永續願景，以線上方式進行。(圖/南華大學提供)

顏執行長以未來10年地球將受到最嚴重的十大風險談起，並講述將會面臨的考驗，諸如「環境層面」的氣候行動失效、生物多樣性消失；「社會層面」的社會凝聚力侵蝕、傳染性疾病，以及「經濟層面」的債務危機及地緣政治層面之地緣經濟衝突等，藉以讓大家體會氣候變遷帶來之影響。顏執行長指出，如今雖諸多國家加入淨零排放倡議，然真正立法採取行動卻為少數。面對現今地緣政治緊張、貿易關稅、社會底層生計等危機風險，需要大家一同反思、面對及檢視。

南華大學企業經營與人文線上講座談永續願景，參與交流人數踴躍。(圖/南華大學提供)

顏博文特別強調，淨零排放不是不排放，而是努力讓人為造成的溫室氣體排放極小化，再用負碳技術、森林碳匯等方法抵消，達到淨零排放。其公式為能源排放加上非能源排放扣除負碳技術加上自然碳匯等於零。目前全球參與淨零倡議國家有所下降，所幸參與國家比於全球參與淨零排放倡議覆蓋率88%，經濟佔比亦到達90%具極大意義。目前全球已有六個國家達到淨零排放，為低工業開發且高森林覆蓋率之國家，為大家一同努力之目標。目前臺灣森林碳匯不到總排放量吸納率不到十分之一，比全球五分之一來得低， 2050淨零轉型四大策略及兩大基礎，其淨零轉型分四大策略，由能源、產業、生活、社會四面項推動轉型；兩大基礎改善治理，包括科技研發與氣候法制的調整。

對於目前全球三大問題「戰爭、瘟疫、氣候」，顏執行長認為可藉由落實環保、虔誠、茹素之方式，可以使社會、團體、國家間之間的暴戾之氣淨化下來，減碳去碳、淨零排放，不要讓地球的溫度和二氧化碳濃度上升，才能做到天下無災。