由台東縣農會經營的東遊季溫泉渡假村周姓工務員，今天下午在維修電箱漏電時疑未先斷電，觸電昏迷，消防隊救護車到場時，周男已沒有呼吸心跳，目前送醫急救中，真正事故原因仍待調查。

台東縣農會表示，42歲的周男為該農會工務部的員工，今天下午接到飯店反映，路燈疑似漏電，內部即通知工務部周姓男子到場維修，周約6時左右修路燈時，疑未先斷電，維修時觸電、瞬間昏迷不醒，經發現通報送醫時已失去生命跡象，緊急送醫急救，事故原因有待警方進一步調查。