桃園市41歲劉姓男子是新冠確診者，與兒子、妻子一起在家居家照護，4日傍晚他與兒子一起玩耍時，突然倒地不起，家人見狀趕緊通報119送醫急救，但到院前已經失去呼吸，急救無效，檢方相驗死因為心因性休克。

據了解，劉男是新冠確診患者，與妻子、小孩在家中居家照護，4日下午在家與兒子玩耍時，突然倒地不起。趕緊送醫急救，但仍回天乏術。妻子說，丈夫曾經反應過身體更加不適的狀況。

檢方相驗後，已經開立死亡證明，死因為心因性休克。