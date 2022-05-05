41歲確診男居家照護陪兒玩 突倒地身亡死因出爐 16:512022/05/05 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市41歲劉姓男子是新冠確診者，與兒子、妻子一起在家居家照護，4日傍晚他與兒子一起玩耍時突然倒地不起，送醫不治，法醫研判死因為心因性休克。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市41歲劉姓男子是新冠確診者，與兒子、妻子一起在家居家照護，4日傍晚他與兒子一起玩耍時，突然倒地不起，家人見狀趕緊通報119送醫急救，但到院前已經失去呼吸，急救無效，檢方相驗死因為心因性休克。 據了解，劉男是新冠確診患者，與妻子、小孩在家中居家照護，4日下午在家與兒子玩耍時，突然倒地不起。趕緊送醫急救，但仍回天乏術。妻子說，丈夫曾經反應過身體更加不適的狀況。 檢方相驗後，已經開立死亡證明，死因為心因性休克。 確診父抱高燒兒急診「求收治遭拒」 高榮回應了 確診數升社工工作量增三成 居家照護關懷箱量能足 #新冠肺炎 #台灣 #兒子 #倒地不起 #居家照護 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診居家照護也能領勞保傷病給付 最多領5343元 10:362022/05/05 生活 醫院收治確診病患條件緊縮 輕症80歲以上才送醫 14:172022/05/04 生活 口服抗病毒藥物適用對象放寬 8.1萬輕症居家照護者可用 14:532022/05/05 生活 苗栗確診＋204 推動中藥「清冠一號」給確診者服用 14:472022/05/05 生活 權益要注意！ 輕症居家照護 遠距上班傷病給付領不到 11:142022/05/05 生活 郭子乾確診 兒子同台快篩陰 04:102022/05/03 娛樂新聞 Ella五歲兒停課干擾好崩潰 疫情亂工作壓力大陷惡夢 20:462022/05/04 娛樂 新北居家照護關懷 拚增至1000線 04:102022/05/03 地方新聞 新北近7萬人確診＋居隔、居家照護 侯友宜：還沒達最高峰 13:072022/05/03 生活 熟女酒後狂吃「父子丼」 下體痛就醫遭通報性侵 真相曝光父子沒事 16:022022/05/05 社會 父酒駕撞死騎士 急叩大學兒頂替遭抓包 賠500萬仍判3年 09:042022/05/04 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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