陳嘉樺（Ella）4日出席代言活動。疫情升溫，她坦言已做好染疫的心理準備，呼籲若生病不要擔心害怕、好好休息，靜待恢復正常生活。母親節將至，她透露，老公每年都會請兒子「勁寶」一早送上花束、蛋糕，全家一同慶祝。她5歲兒子目前停課，笑說，兒子在家都會來干擾她居家運動、練舞，讓她好崩潰，「希望快點復課。」

兒子現在很黏她，每天都一直喊「媽媽」，Ella甜蜜說：「每天都是母親節。」但日常看到兒子調皮搗蛋模樣，她吐槽：「很欠揍，大概是跟他爸學的。」她與老公早已沒有拚第2胎計畫，坦言對兒子很抱歉，因為家裡沒有其他小孩能陪他玩，「沒辦法，這是他的命，但他很貼心也能很溝通，常常自己看書、畫畫。」

她近來在選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》擔任導師，先前傳出許多選手確診，Ella當時馬上自費PCR陰性，昨表示，有看到選手們報平安的影片，希望他們都早日康復。受到疫情影響，她的節目錄影、高流「艾拉秀」等工作都先延期，直言，每次想到接下來有很多工作等著要完成，壓力頗大，「我最近心力交瘁，身體疲憊」，甚至還做惡夢，夢到獨自在美國騎機車旅行，自己去上廁所時，卻在帥氣老外面前出糗，她醒來後，自虧：「好尷尬，但夢到在國外，可能代表內心想逃離這一切。」