台74線西向18.5公里處，今（14日）上午9時許，發生1台大貨車翻覆事故，車輛佔據2線道，造成後方車流嚴重回堵，松竹到潭子路段紫爆，車速20以下，目前2人送醫急救，請用路人提早改道，小心駕駛，詳細事故原因有待進一步調查釐清。

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台88線車禍 1警車2轎車撞成一團 車流回堵紫爆
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