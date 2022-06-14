台74大貨車翻覆2人送醫 2線封閉車流回堵紫爆 10:292022/06/14 中時新聞網 高佩琦 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台74紫爆！大貨車翻覆，後方車流嚴重回堵。（圖／翻攝自高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台74線西向18.5公里處，今（14日）上午9時許，發生1台大貨車翻覆事故，車輛佔據2線道，造成後方車流嚴重回堵，松竹到潭子路段紫爆，車速20以下，目前2人送醫急救，請用路人提早改道，小心駕駛，詳細事故原因有待進一步調查釐清。 國3快官北上3車追撞 自小客車屁股開花幸無人傷亡 軍人變換車道未禮讓 後方機車追撞女噴飛身亡 這理由判他有罪 台88線車禍 1警車2轎車撞成一團 車流回堵紫爆 #台74線 #大貨車翻覆 #車流回堵 #紫爆 #送醫急救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭南澳台9線大貨車翻覆 遍地碎木波及2小客車 19:352022/06/08 社會 台74線15輛機車撞成一團 3車燒成廢鐵15人送醫 09:422022/05/29 社會 國3汐南港段聯結車翻覆橫躺車道 一路紫爆狂塞4公里 13:052022/06/03 社會 台76線員林匝道3車連環撞 轎車撞成廢鐵駕駛重傷命危 11:182022/05/09 社會 國3北上和美段4車撞成一團 時速紫爆一度回堵 07:562022/04/27 社會 擦撞小貨車噴轉180度 自小客整個倒頭栽 13:452022/05/19 社會 台74線霧峰段恐怖火燒車 駕駛和乘客驚險逃命 14:542022/03/21 社會 桃園蘆竹大雨嚴重翻車意外 2人命危送醫 15:052022/04/02 社會 國1北上林口段2貨車追撞 車流回堵12公里 07:332022/04/26 社會 國1北向岡山段貨車與小客車追撞 紫爆回堵8公里 09:502022/05/03 社會 國3紫爆！北上122公里火燒車 車流回堵5公里 15:342022/05/17 社會 出遊拋錨台74線 中市警速抵達助脫困 11:352022/03/20 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。