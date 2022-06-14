台74線西向18.5公里處，今（14日）上午9時許，發生1台大貨車翻覆事故，車輛佔據2線道，造成後方車流嚴重回堵，松竹到潭子路段紫爆，車速20以下，目前2人送醫急救，請用路人提早改道，小心駕駛，詳細事故原因有待進一步調查釐清。