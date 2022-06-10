中重症+553！國內第3例MIS-C 6歲女童確診後25天發病

國內染疫死亡個案連續3天創新高，今天共新增213例；另新增553例中重症個案，包括一名6歲女童，確診後25天突然發燒，且持續5天以上，診斷為多發性系統發炎症候群（MIS-C），為國內第3例，目前仍在加護病房治療中。

染疫死亡個案連續3天創新高，今天新增213例，年齡介於40多歲到90歲以上，其中197人有慢性病史，135人未打滿3劑疫苗，112人年齡超過80歲。羅一鈞說明，40多歲死亡個案共5例，皆有慢性病史，其中4位皆未接種任何一劑疫苗。

中重症個案方面，共新增553例，包括344例中症及209例重症。指揮中心統計，今年以來共有266萬5809例本土個案，其中99.655％為輕症和無症狀，中症佔0.215％，重症佔0.13％，共2944人死亡。

高雄長庚醫院日前收治一名6歲女童MIS-C個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞證實，此為國內第3例MIS-C個案，該童5月5日PCR確診，僅輕微咳嗽，精神和活動力都正常，確診後25天、5月30日再度發燒至38.5度，6月2日因為持續發燒3天、多次嘔吐、活力和食慾減退，到醫院急診並收治住院，經檢查發炎指數上升，住院後持續發燒，給予抗生素治療但反應不佳；6月6日腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、頭暈、結膜紅、草莓舌、四肢末端浮腫、脖子出現紅疹、血壓偏低，懷疑MIS-C，轉入兒科加護病房治療，使用免疫球蛋白和類固醇，當晚退燒，血壓也穩定，超音波顯示有冠狀動脈輕微擴大，目前仍在加護病房治療中，病況恢復良好。

指揮中心統計，12歲以下兒童重症個案累計44例，其中17人死亡；重症個案包括18例腦炎、9例肺炎、3例敗血症、4例哮吼、5例家中死亡、2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）、3例MIS-C。