外貿協會主辦的「2022台灣國際醫療暨健康照護展」16日起至18日在台北南港展覽2館展出；主辦單位表示，本屆主題聚焦疫情下的生活革新，結合機械製造、醫療、紡織、化工、資通訊等產業，以及媒合跨界商機。
此外，17日登場的「Beyond the Medtech 醫健大未來」產業論壇以「未來」為題，邀請業界專家就醫院端、科技端及新創端分析智慧醫療、遠距醫療及疫情所帶給醫療產業的挑戰與機會，協助業者持續深化國際鏈結，開拓市場商機。
外貿協會主辦的「2022台灣國際醫療暨健康照護展」16日起至18日在台北南港展覽2館展出；主辦單位表示，本屆主題聚焦疫情下的生活革新，結合機械製造、醫療、紡織、化工、資通訊等產業，以及媒合跨界商機。
此外，17日登場的「Beyond the Medtech 醫健大未來」產業論壇以「未來」為題，邀請業界專家就醫院端、科技端及新創端分析智慧醫療、遠距醫療及疫情所帶給醫療產業的挑戰與機會，協助業者持續深化國際鏈結，開拓市場商機。
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