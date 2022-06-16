「2022台灣國際醫療暨健康照護展」16日起至18日在台北南港展覽2館展出；圖為具有智慧功能的消毒機器人，造型相當吸睛。（范揚光攝）

「2022台灣國際醫療暨健康照護展」16日起至18日在台北南港展覽2館展出；圖為具有智慧功能的消毒機器人，造型相當吸睛。（范揚光攝）

「2022台灣國際醫療暨健康照護展」16日起至18日在台北南港展覽2館展出；由於國內新冠肺炎疫情依舊蔓延，各式口罩成為展場的焦點。（范揚光攝）

「2022台灣國際醫療暨健康照護展」16日起至18日在台北南港展覽2館展出；由於國內新冠肺炎疫情依舊蔓延，各式口罩成為展場的焦點。（范揚光攝）

「2022台灣國際醫療暨健康照護展」16日起至18日在台北南港展覽2館展出；圖為具有地形偵測功能的跨障電動輪椅，可確保使用者的安全。（范揚光攝）

「2022台灣國際醫療暨健康照護展」16日起至18日在台北南港展覽2館展出，本屆主題聚焦疫情下的生活革新，結合機械製造、醫療、紡織、化工、資通訊等產業，以及媒合跨界商機。在展場內，1位參觀民眾走過廠商的廣告燈箱。（范揚光攝）

外貿協會主辦的「2022台灣國際醫療暨健康照護展」16日起至18日在台北南港展覽2館展出；主辦單位表示，本屆主題聚焦疫情下的生活革新，結合機械製造、醫療、紡織、化工、資通訊等產業，以及媒合跨界商機。

此外，17日登場的「Beyond the Medtech 醫健大未來」產業論壇以「未來」為題，邀請業界專家就醫院端、科技端及新創端分析智慧醫療、遠距醫療及疫情所帶給醫療產業的挑戰與機會，協助業者持續深化國際鏈結，開拓市場商機。