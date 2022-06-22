板橋凱撒32F無邊際泳池。（板橋凱撒提供）

板橋凱撒浪極光室內衝浪實境解鎖大人的暑假。（板橋凱撒提供）

義大天悅飯店童趣樂花園吸引親子消費群。（義大提供）

迎接即將到來的夏日親子旅遊旺季，各飯店開始規劃住房優惠來搶攻國旅市場推出夏日沁涼專案，板橋凱撒推出三天兩夜「解鎖大人的暑假」住房專案與浪極光合作，提供消費者體驗室內衝浪的快感，並提供二日享受飯店自助式早餐，讓消費者在疫情之下，體驗在城市裡衝浪，讓生活變得更有趣。

有別於旅宿業週末入住需另外加價，位於南臺灣渡假勝地義大世界內的義大天悅飯店則推出週六限定版「假日義同遊」住房專案，自即日起至8月31日止逢週六入住雅緻雙人房含自助式早餐兩客4200元，提早訂房則再享早鳥優惠：於6月30日前預訂且入住，即免費升等全新打造、每房要價一萬多元的星悅尊榮家庭房，並且加贈兒童早餐二客，7月14日前訂房於8月31日前入住則可升等溫馨家庭房，再贈兒童早餐二客，家長無須再請假，還可以精省價格暢遊義大世界，訂房專線07-656-8000。

頂級飯店日勝生加賀屋從7月1日起至9月30日推出「納涼祭」，規劃多項納涼祭限定商品、活動和日式拍照區，歡迎到日勝生加賀屋體驗道地日式納涼文化。在炎熱的夏天吃碗清涼刨冰是最幸福的事，館內二樓日和咖啡廳販售多款消暑甜品，其中「納涼祭限定抹茶刨冰」適合2到4人一起享用，刨冰上添加抹茶厥餅、Q彈珍珠和夏日最受歡迎的芒果、酸甜情人果等，視覺和味覺都很享受。

此外，日勝生加賀屋規劃豐富館內活動包含「夢幻和菓子-水信玄餅DIY」、「紙的魅力-夏日紙燈籠、摺紙DIY」、「祈福七夕許願籤」活動，「夢幻和菓子-水信玄餅DIY」活動每日下午16：20在二樓夕月吧舉行，水信玄餅是日本夏天著名甜點，透明如水晶入口即化，在水信玄餅中加入色彩鮮艷的食用花和水果，灑上黃豆粉和黑糖蜜，「納涼祭住房專案」一泊二食含早晚餐平日1萬6800元起，預約專線02-2891-1238。