暑假即將開始，為了讓基隆市的學生及家長們能夠有個更充實的暑假，教育處及學校辦理各式各樣的暑假活動，有網頁架設、機械組裝、異國料理、烘焙點心、音樂陶冶、科學實驗、體育運動及本土語暨異國文化體驗等，活動對象含括國中小高中學生，活動數量總計約234個，其中開放本市各校學生報名活動計約139個，9成免收報名費，詳細活動資訊刊登在School＋及教育處網站，歡迎家長學生踴躍報名。

基隆市政府教育處結合聖心高中、培德工家、二信高中、經國管理學院及海科館之「職業試探中心」，共同推出世界異國料理、機械魚介紹、虛擬股市系統操作等各類暑假職業試探營隊，共29個職群725個名額，供本市7-8年級學子探索個人興趣。

另一方面，百福、銘傳及安樂3所自造及科技教育中心，以淺顯易懂充滿趣味的方式帶入木質搖擺鐘、液壓夾爪等工程資訊科技文創設計能力，其中，雷射切割滾珠台以實體體驗方式辦理，其餘皆以線上授課方式進行。

此外還有原生部落暑期營隊、閩南語童遊趣沉浸式教學夏令營等各式本土語沉浸式語言暨文化體驗活動，而建德國中承辦之海洋及戶外中心推出海洋教育國中暑期營隊計畫，讓參與學生藉由和平島的產業了解故土從西荷時期乃至現代的海洋文化與歷史脈絡，落實在地海洋教育。

教育處杜國正處長表示，本市每年暑假開辦各類親子互動體驗、多元職業試探、自造科技教育、藝文沉浸體驗及體育等營隊活動已成為基隆教育特色，詳細活動資訊請至基隆市政府教育處公告查閱。