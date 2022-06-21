周玉蔻嗆新北市府如共黨要辦人 侯友宜：須負起法律責任

針對恩恩案錄音檔遭消防局人員流出，而後在資深媒體人周玉蔻主持的節目上公開一事，新北消防局喊須負起法律責任時，對此周回嗆「新北市府如共黨要辦人」；對此新北市長侯友宜表示，相關資料跟檔案都交給司法單位釐清當中，如違法取得錄音檔案公開播放，須負起法律責任。

新北市長侯友宜今(21)早出席活動時，有媒體提問是否會對流出錄音檔的消防局人員進行究責，侯友宜表示，在這個案子本身，每一個單位、同仁其實面對很多的困難跟挑戰，他們都會全力以赴，不管是消防、不管是醫護，甚至我們的區公所都大力的結合，希望每一個案子的工作都能夠圓滿達成。

他指出，因為新北市每天的個案確實非常的多，尤其當時候很多的制度在整個設計上我們都按照中央的方式來進行，所以後來中央在這樣一個制度底下，也會做一些修改也不一定。

另外對於新北消防局表示公開播放錄音檔須負起法律責任，周玉蔻就嗆說新北市府是共產黨要辦人的說法，侯友宜也表示，這個案子很早就進到司法單位裡了 相關資料跟檔案都交給司法單位釐清當中了，如違法取得錄音檔案公開播放，須負起法律責任，新北消防局長黃德清也說，若再將錄音檔外流及公布，將依法追訴。