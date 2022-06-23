連元龍律師和張日昌律師今（23）日發「澄清聲明」。（双榜法律事務所提供）

對於林環牆與彭文正昨（22日）在臉書指控，英國行政法庭認定LSE提供不實資料給台灣法務部一事，蔡英文總統的委任律師連元龍和張日昌今（23）日發「澄清聲明」指出，林環牆與彭文正言論顯非事實，並籲請傳佈不實訊息者，應注意法律責任。

「澄清聲明」表示，英國初級法院於2022年6月20日所做成之判決內容，並無任何指稱蔡總統有串通LSE內部人員或提供偽證之情事。「 政經關不了」、林環牆與彭文正於臉書發布之言論，顯非事實。請傳佈不實訊息者，應注意法律責任。