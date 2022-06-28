近日多位民進黨候選人，掛上與副總統賴清德聯名的「信賴台灣」看板，引發政壇熱議。台灣教授協會副會長、真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫表示，賴本就有自己的地盤只是目前選擇低調；而前副總統陳建仁主動提到，賴有問他為什麼入黨，這件事背後恐不尋常，可能想避免總統蔡英文提前跛腳。

陳俐甫今日（28）接受香港媒體《中評社》訪問指出，陳建仁日前受訪主動提到，賴清德有問他為什麼入黨？但一個有政治智慧的人不該講出這種事，那陳講出來可能是有用意或故意的，他推斷，恐怕是「有人希望這樣講，呈現賴清德有政治野心」。

陳俐甫分析，賴清德會關心此事其來有自，畢竟陳建仁當副總統時不入黨，到現在卸任那麼久了才入黨，難道是因為上帝感應要他加入民進黨救台灣嗎？當年上帝都沒有叫他入黨，誰比上帝更大才能叫他入黨？陳可能變成派系用以牽制賴清德的籌碼。

針對2024總統選情，陳俐甫認為，英系對賴清德有戒心，也想避免蔡英文提前跛腳；但很多人跟賴合照，卻是他們本身就需要，而賴也不排斥卻也不會主動要求，賴要「被動被使用」才不會招忌。陳強調，賴也需要保溫，但賴很低調，因為蔡和英系不希望他高調，賴也刻意維持「不正常的政治低溫」，但大家別忘了，賴去年公投宣講能量高達100多場，賴本身就是選舉出來的，本就有龐大的地盤，來自各方的支持力道也不容小覷。