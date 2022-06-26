大巨蛋跳票！花敬群稱北市府要怪自己 柯文哲：願與內政部公開辯論

原訂10月試營運的大巨蛋，要趕在市長柯文哲卸任前營運確定跳票，只能力拚今年底完工，台北市長柯文哲24日質疑，不知為何內政部防火避難層審查這麼久，他痛批，「政黨利益別超過國家利益」；內政部次長花敬群25日則說，中央審查街照規定，並無阻擋。對此，柯文哲26日再度回擊，願意與內政部來一場公開辯論，「花敬群不要逃。」

柯文哲出席「來稻關渡」起跑活動，被問到花敬群回應時，立刻停下腳步回應，這不只有大巨蛋，還有大灣北段、社子島等地區，北市府很希望跟內政部來一場公開辯論、公開記者會，大家把證據拿出來講一遍後，就知道問題在哪，結論是「花敬群不要逃。」

台北市副市長蔡炳坤也痛批，今天花敬群說的話是不明就裡，對方說「市府自己要打屁股」這句話，應該要收回去，且向市府辛苦同仁道歉，這些都可受外界公評，營建署是否要解釋一下，為什麼已經過了1年還在審查，有沒有因為委員換屆、過年休息而延誤？

蔡炳坤也強調，究竟是誰在說謊，中央敢不敢把一年多以來的相關資料全部公開，做個辯論？北市府在2021年4月時，接到中央通知「避難層不限定於一樓」，可由地方自行認定的公文，當年4月底將第4次變更送給中央，透過中央委託的台建中心在9月完成評定，差內政部認可。

蔡炳坤說明，內政部9月底公文卻稱「為什麼在地下層」，於是又召集相關單位、團體，然後於11月將公文回給內政部，但直至今年3月才接到回文；北市府3月又再度發2次公文，明確向中央告知這幾年做的努力、地下一層做為避難層沒問題，並於4月親自帶隊拜訪營建署長，得到的回應就跟2021年4月一樣，這一年多來是誰在卡蛋？

蔡炳坤痛批，監察院要不要出面了解一下，這種行政不作為、怠惰、延誤的狀況，是否應該來了解一下？