即將要放暑假，台北市將加強夜店、KTV聯合稽查取締笑氣，違法吸食持有者，依法可處3萬元至30萬元罰鍰，北市環保局29日指出，統計2020年11月迄今已查獲違規使用笑氣20件、共裁罰30人。

近年警方在夜店、旅館等場所常發現有青少年不當吸食笑氣助興，環保署2020年10月30日公告將笑氣（氧化亞氮，N2O）納為列管關注化學物質加強管制。

環保局水質病媒管制科長陳建良指出，笑氣取得價格相對便宜，又可以供多數人使用，並被誤以為不會傷害身體，所以近來違法吸食在青少年間開始泛濫。

他表示，吸食笑氣會影響活性維生素B12的生成，進而影響血液及神經系統功能，造成耳鳴、心智混亂、感覺異常，甚至出現肢體麻痺、尿失禁、腹痛、便秘等脊椎受損症狀，及出現幻覺、失憶、憂鬱等精神問題，嚴重可能因缺氧昏迷成為植物人或導致死亡。

環保局說，過去警方發現吸食者，只能以《社會秩序維護法》處以3天拘留或1萬8000元罰鍰，無法有效嚇阻。環保署把笑氣納管後違法吸食持有者，可依《毒性及關注化學物質管理法》處3萬元至30萬元罰鍰，統計2020年11月迄今，北市已查獲違規使用笑氣20件、共裁罰30人。

此外，北市府已訂定「台北市政府防制營業場所一氧化二氮不當使用要點」，環保局將持續會同警察局、衛生局、商業處、產業局、觀傳局及教育局展開聯合稽查，於暑假期間針對夜店、KTV等營業場所加強取締執法，保護青少年朋友健康，呼籲青少年朋友勿購買笑氣吸食，以免造成終生憾事。

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