淡水警分局為防治青少年暑假期間，涉足不當場所，聚眾街頭、無照飆車或淪為不法集團所利用，從事暴力活動、吸毒或擔任詐欺車手等違法行為，全面啟動安暑專案「保護青少年」、「遏止街頭暴力」、「防制酒後駕車、危險駕車」等掃蕩犯罪，昨共查緝公共危險案2件2人、取締無照駕車2件及改裝噪音車7部。

為因應轄區治安需求，淡水警分局動員警力針對轄內治安熱點、時段及易發生聚眾鬥毆暴力犯罪的場所，如KTV、網咖、撞球場及易生酒後駕車及車聚、危險駕車等路段，以優勢警力實施掃蕩臨檢，並協調聯繫環保、監理單位針對改裝車輛加強稽查，以主動出擊的概念縝密規劃警力，遏止街頭暴力。

除斷絕治安汙染源外，也強化行政體系結合「第三方警政」措施，要求業者加強自主安全管理，防患於未然、杜絕任何危害治安事件發生，昨(6月30日)日共查獲公共危險案2件2人及取締無照駕車2件、改裝噪音車7部。

淡水警分局長黃南山表示，隨疫情逐漸趨緩、學生放暑假，民眾戶外活動頻率相對提高，警方更要全力悍衛治安，尤其對街頭暴力事件，將運用快打優勢警力將暴力之徒繩之以法，展現警方掃黑、掃毒、打詐等犯罪的決心與態度，嚴正執法、追溯犯罪根源。