女職員輕生遭監院糾正 新北衛生局：加強性平與性別暴力防治

新北市衛生局一名林姓女職員2020年7月，疑性侵後跳樓輕生，監察院認為新北市府處理過程有缺失，糾正新北市衛生局。新北市衛生局表示，對監察院提出糾正，衛生局虛心接受、積極面對，盡最大的努力加強性平與性別暴力事件的防治。
新北市衛生局表示，這起事件當時衛生局接獲關於同仁個人私領域情感問題的陳情案，基於保護同仁的立場啟動必要關懷機制，在關懷過程中，同仁自行揭露遭前僱主性侵害，經了解情況後，隨即展開法律及心理諮商相關協助，未料還來不及協助，優秀的同仁卻發生憾事，令人不捨遺憾。
衛生局表示，針對該物理治療所遭陳情案積極調查及裁處，與該治療所合作據點亦於2021年停止合約。
衛生局說，對於防治職權性侵精進相關作為，將強化員工性別意識培力，並理解權勢性侵的不均等權力關係與被害者弱勢處境，透過實體或線上性平教育訓練，不僅了解性平事件通報與調查處理程序，也提升性別暴力的覺察力、敏感度與處理技巧。
並加強性平與性別暴力事件整體防治，含通報、申訴管道宣導與處理的知能。
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