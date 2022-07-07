不少女性遇過月經來臨卻沒攜帶衛生棉狀況，桃園市社會局在親子館、家庭服務中心、婦女館、婦幼館、各區公所的女廁設置「衛生棉貼心盒」，讓正值經期且有急用需求的女性隨時可以取用。此外25處安家實物銀行也提供生理用品，讓經濟弱勢女性索取。

桃園市社會局婦女福利及綜合企畫科長王秀珍指出，不少女性都有遇過忘了帶衛生棉的窘況，為了提供女性更友善的環境，在13區公所、社福館場共60處據點設置衛生棉貼心盒，裡頭有衛生棉及護墊，若量多可以用衛生棉，量少可以用護墊，讓女性不會遇到尷尬的狀態。

王秀珍也說，不怕被偷，因為25處安家實物銀行也提供生理用品，讓經濟弱勢女性不再因生理用品額外負擔，王秀珍說，經過統計，1名女性1個月需要200元購買衛生棉，若1名媽媽還有2名女兒，1個月就需要數百元，不少經濟弱勢女性為了節省衛生棉的錢，會延長衛生棉使用時間。若社工評估有需要，就可以免費索取衛生棉、生理褲、衛生護墊，不會因為負擔不起排擠到生活用品支出。目前採被動索取，未來也研擬主動配送到有需求的婦女手上。

此外為打破月經禁忌，社會局也和國家婦女館及全球小紅帽協會於婦女館2樓舉辦「阿媽的月跨世代女性身體記憶展」，展出8位跨世代女性的月經故事，分享過往用碎布代替衛生棉、經期不能進廟宇等月經禁忌，讓民眾思考月經汙名化帶給女性的影響，將展至31日為止。