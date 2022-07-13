桃園市龍潭區「慈航老人長期照顧中心」遭投訴，指6旬老翁入住後瘦成皮包骨，全身還長滿褥瘡，社會局向家屬供稱，每年都會對長照中心狀況進行稽查，今年因疫情緣故才暫緩，但本刊調查發現，慈航10年來曾接受3次評鑑，每次都是乙等，社會局即使年年稽查卻查不出住民未被妥善照料的情形，家屬則盼主管單位能加強督導，避免再有無辜老人受害。

慈航於2003年成立，負責人翁廷升早年在龍潭經營食品行，公司關閉後改經營長照中心，而坐落在龍潭的鄉間小路上，主打空氣清新、景致宜人，更號稱能提供長期照顧專業服務，還有專業營養師針對個別院民擬定膳食計畫，清幽環境吸引不少民眾入住，臉書上也有許多長者快樂過節、溫馨互動的畫面，但從2019年開始便未再更新。

阿國父親入住慈航前還意識清醒、能說會動，在院期間卻疑似遭不當照顧，瘦成皮包骨外還滿身褥瘡。（圖／讀者提供，CTWANT合成）

本刊接獲投訴，有名重病老翁入住後瘦成皮包骨，從原本的67公斤瘦到只剩下43公斤，全身還長滿褥瘡，幾乎體無完膚，上月因發燒而住院，在加護病房醫治3個星期才保住一命，家屬也是趕往醫院探望才知父親慘況。

而老翁兒子阿國（化名）不忍父親遭受折磨，近日蒐集資料通報社會局，社會局人員向阿國聲稱，過去慈航的確曾被投訴「但沒有這麼大」，且社會局每年都會對長照中心進行稽查，今年因本土疫情大爆發，院民陸續染疫才暫緩。

根據社會局公布的評鑑狀況，慈航曾在2013、2017和2021年接受評鑑，前2次都是「70分以上、未滿80分」的乙等，2021年則沒有公布評鑑結果，疑似因稽查機制疏漏導致長照中心照顧不週，最終受害的還是無辜住民。

阿國如今正與律師討論長照中心的法律責任，準備向慈航提告，他更希望主管機關能夠加強稽查，避免無法言語、難以動彈的重病長者，在不為人知的角落繼續受苦。

桃園市議員朱珍瑤表示，她以前在當護理人員時，常見到難以動彈的病人出現褥瘡，而安養機構的病患是否出現褥瘡則取決於長照中心的品質和人力，有許多悲歌隱藏在養護型機構中。

朱珍瑤也建議，各縣市養護型機構數量眾多，社會局恐難以負荷，相關的素質檢查應由衛福部統一管理，編列人力和制訂完整稽查標準，嚴格篩檢、層層把關才能捍衛品質，也避免病患在機構中被無聲折磨。

老翁身上可說一片瘡痍，幾乎找不到一塊好肉，殘忍畫面讓老翁兒女心痛如絞。（圖／黃耀徵攝）

本刊致電慈航長照中心，對方態度強硬，稱中心都是按照既定程序在照顧病人，家屬質疑住民體重驟減，她回應「難道我們要保證每位住民都養得白白胖胖嗎」，褥瘡部分她則要家屬提出醫生證明，並「循正當管道處理」，隨後稱自己沒有義務回答問題，詢問「可以掛電話了嗎」便結束通話。

桃園市社會局表示，目前已收到家屬通報，而從老人家的情況來看，慈航的照顧流程確實有改善必要，將由護理專業人員或學者前往了解，確認是否有虐待或妨害長者身心健康情況，再視情節嚴重性予以開罰。

社會局也提到，過去每4年會對慈航做一次評鑑，每年則會不定期稽查，以往都未發現大問題，今年5月原定要前往稽查，但因本土疫情大爆發而暫緩，對於慈航的狀況將會進一步調查。

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