高雄市大寮區7月16日發生1個月大男嬰腦部重傷送醫的疑似兒虐事件，高市社會局接獲醫院通報後，當日凌晨立即派社工出勤，了解案情。考慮家中另兩名幼兒的照顧情形，社會局已經帶回安置。

目前男嬰仍持續由醫院急救觀察中，家中還有2名幼兒因外祖父母無法全時照顧，社會局也於18日下午緊急安置於適當地點。後續將由司法偵辦，高雄市政府也會依據兒少法規定，對疑似嫌疑人提出獨立告訴，捍衛男嬰的權益。

檢察官複訊男嬰父母親後已請回，並限制住居。檢方表示，該家庭沒有家暴通報紀錄，從男嬰傷勢也看不出來是否與家暴有關，要等醫院的診斷報告出爐才能進一步釐清。

高雄市政府說，兒虐零容忍，杜絕任何形式的暴力，鼓勵民眾如有發現孩子疑似受到不當對待，請發揮雞婆精神，立即通報110或113。通報不一定就是兒虐，但經由社工的前端介入關懷訪視，可提早協助引入資源，協助家庭照顧孩童。

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