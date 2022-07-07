白鯨竟愛上人類！一條母白鯨抵達南韓一間水族館後，非常不習慣新環境，男飼養員為了讓牠早點適應，因此花了很多時間與牠相處，沒想到白鯨竟「愛上」他，看到其他女性靠近牠的飼養員，白鯨就會嫉妒地噴水攻擊對方，好像在吃醋一樣。

白鯨蒂娜甚至還會向飼養員討親親，好像一個熱戀中的小女生。(影片來源/YouTube/SBS TV 動物農場×動物造型)

南韓動物節目「動物農場（동물농장x애니멀봐）」採訪一間水族館，館內一條母白鯨「蒂娜」（티나）非常喜歡負責照顧自己的男飼養員，甚至還會吃醋，一旦看到女性太靠近飼育員，牠就會出聲表示不滿，朝對方用力噴水，男飼育員無奈地透露，「蒂娜若是發現我沒在關注牠，牠也會生氣」。

負責蒂娜的飼育員表示，蒂娜初來水族館時，難以適應館內的生活，所以花了很多時間照顧牠，可能就是因為如此，蒂娜非常依賴他，就算有其他男性飼養員靠近牠的水池，蒂娜也完全不理會對方，唯獨負責照顧牠的飼養員出現，蒂娜才會開心的靠近水池邊，甚至還會跳起身親吻他的嘴巴，宛如一個害羞的小女生。

但蒂娜不只排斥其他飼育員，對其他公白鯨也沒興趣，為了加強蒂娜的社交性，避免牠未來被其他白鯨排擠，館方嘗試將蒂娜與其他白鯨合缸，但牠卻無法與同伴好好相處，為了增進彼此互動，飼養員拿出特製玩具，讓白鯨們一起玩，才終於有點成效。

而這段影片在2018年被分享至YouTube，近日又被翻出來討論，不少網友表示「白鯨真的很聰明，雖然不確定牠對飼養員的感覺是否為愛，但可以肯定的是，牠非常信任對方」、「白鯨也太聰明了吧！聽到飼養員的問題時，還知道點頭或搖頭」。