物價飆升除了讓人們的日子過得苦哈哈，就連動物也受到影響。日本一間水族館為了降低成本，購買價格較低的鯖魚取代竹筴魚，未料館內不少動物都不愛這個新飼料，像是企鵝就直接扭頭拒吃，水獺也因此挑食，逗趣的畫面曝光後，讓網友們全都笑翻了。

企鵝發現飼料和過往的口感不一樣，於是扭頭拒吃。(影片來源/YouTube/ANNnewsCH)

根據《Yahoo! Japan》報導，最近日本物價飆升，竹筴魚的價格甚至上漲30%，神奈川縣箱根園水族館為了節省成本，以價格相對低廉的鯖魚取代部分飼料，水族館長島本大樹透露，館內約有3~4成飼料都被換成了鯖魚，沒想到新飼料不合某些動物的胃口，從新聞影片中可以看到，當飼育員以鯖魚餵食時，企鵝直接扭頭拒絕，無論如何都不願意張口。

島本大樹接受採訪時表示，最初企鵝有把鯖魚放入口中，但因為鯖魚的體型比竹筴魚還大，牠們似乎發現不對勁，一部分的企鵝便將其吐了出來。除此之外，水獺的挑食問題更加嚴重，全都拒吃價格較低的魚類，不過島本大樹表示，他們不會強迫動物吃鯖魚，只會給想吃的動物吃。

目前水族館仍會購買少量竹筴魚供動物食用，但直到價格降低以前，館方沒辦法完全恢復過往的飼料供給。島本大樹指出，除了飼料費，電費也在飆升，館方正採取節約措施，在不傷害到動物的前提之下，節電和減少洗刷濾池的次數。