Makiyo在片中演出派對咖。（姜寧提供）

女星Makiyo今出席電影《山中森林》宣傳活動，挺著5個月孕肚現身，她征戰夜店20多年，儼然是台灣演藝圈內的派對代表，這次也客串演出夜店咖。自懷孕到現在，Makiyo已3個月沒跑趴、沒喝酒，是她最久沒過夜生活的紀錄，不過她也直言自己早已經訂了年底的夜店包廂，做完月子馬上回歸「產後派對」。

Makiyo16歲跟《山中森林》導演姜寧認識，兩人是在夜店初見面，當時Makiyo還跟羅志祥在一起，那時Makiyo的夜生活沒停過，1周去夜店4天，有時候包廂還是Ma媽媽訂的，稱母女都很愛玩。Makiyo還說未來兒子出生後，到叛逆期如果去夜店不帶媽媽，她就會直接包場，「我要玩的比小孩兇」！

Makiyo與小她3歲的醫美診所股東小金於今年520登記結婚，Makiyo說懷孕到現在胖了15公斤，老公是神隊友，都會幫忙買早餐、做家事，而且吵架都是男方先道歉，她語出驚人的說：「老公也會想要幫我按摩，但是我不喜歡免費的按摩，怕老公按到別的地方，也是一個困擾。」

另Makiyo說她老公最近去開刀，是因為打籃球導致脊椎受傷，有椎間盤突出，已痛了很久，前陣子開刀住院4天已經出院，她笑說：「生小孩的時候他身體已經有點不好，但我也沒多要求（姿勢）他啊。」