網紅潔哥(李秉潔) 外型亮麗、作風直率敢言，被封為「鄉民女神」，如今已婚並當媽的媽，經常透過社群分享生活點滴與育兒日常，這回老公「岳妹」成了故事的主角，昨天(7/3)她發文透露，難得想製造情趣，大膽上空開門製造驚喜，沒想到老公的反應超失禮，讓潔哥大傻眼。

潔哥與岳妹交往18年，於2019年結婚，隔年愚人節宣布懷孕，自嘲夫妻倆「一發就中」，所以給女兒取了小名「Fafa」，雖然當媽後她仍不時針砭時事，但社群帳號可說「大轉型」，成了她抒發帶娃、抱怨老公的園地，各種又愛又恨的小故事，總是引起大家熱議。

潔哥某天製造情趣上空開門迎接，沒想到老公竟直接關門離去。(翻攝自潔哥/李秉潔臉書)

昨天潔哥在臉書發文，難得不是講孩子而是夫妻間的私密事，她透露有天岳妹比較晚回家，當時女兒Fafa已經睡了，「想起好久沒跟岳妹情趣一下，所以我打算給他一個驚喜」，於是孩子的爸爸終於開門回來了，潔哥直接以裸著上半身的狀態去迎接，並說：「有這種老婆怎麼這麼晚回家～～～」，沒想到老公傻眼陷入沉默，竟然直接關門。

潔哥準備了驚喜，上空想給老公一個火熱的夜晚，不料老公竟然用這樣的反應來回應，瞬間澆熄她滿腔興致，大嘆根本是「老夫老妻檔冷淡期」，此事引發網友們熱烈討論，有人問：「等等，岳妹關了門是在裡面還是外面」，潔哥表示，老公是選擇不進家門，眾人不禁笑翻，但也有人安慰她：「換個角度想想，如果是回家時打開門看到老公下半身全裸還直挺挺，一邊賊笑朝妳走來，妳會不會關門？，潔哥大方回應：「不會啊」，真的是兩樣情。