說話是一門博大精深的學問，很多時候話中有話，一不小心就會變成另一種意思。有網友PO出一張照片，看似是一張叮嚀老公注意安全的紙條，沒想到卻暗藏妻子的小心機，讓不少網友會心一笑，直說「不可以色色」。

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文並附上照片，只見照片中的復古打字機上面夾了一張白紙，上頭用黑筆寫了12個大字「老公，你出門在外，請注意安全」，看似是老婆特地留下的貼心叮嚀，但在最後的「安全」2字，有部分卻刻意改用紅筆書寫，從另一個角度來看會變成，「老公，你出門在外，請注意女人」。

「安全」兩個字有部分用紅筆書寫，全文就變了一個意思。(圖/取自爆廢公社公開版)

還有網友加碼疑似是「老公版」回覆愛的叮嚀，把紅色的筆畫換成另一個位置，就會變成「老婆，我出門在外，你注意小王」。

還有其他網友加碼老公版愛的叮嚀，要妻子注意小王。(圖/取自爆廢公社公開版)

貼文一出後，這張話中有話的紙條，讓不少網友笑翻，「這個暗示很明顯，還用紅色，有怒火威脅的意味」、「記得出門不可色色喔」、「幫翻譯：皮給老娘繃緊一點」。不過也有調皮的網友留言提醒，「結果老公對男人比較有興趣，結婚只是幌子」、「這世道男人也不見得安全啊」。