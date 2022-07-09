羅媽今坐台下力挺兒子。（尤嬿妮攝）

羅志祥（小豬）出道28年，今晚（9日）睽違6年第5度在台北小巨蛋開唱，一開場就給滿場1萬名歌迷驚喜，他從1樓觀眾席步行進場，出其不意讓歌迷措手不及，他率30名舞群上台揭幕，不間斷送上〈No Joke〉、〈夠了〉等9首舞曲轟炸全場；羅媽今全程陪伴，不僅提前到後台為小豬打氣，更提早進場入座VIP席，受訪表示替兒子感到開心又不捨。

小豬今晚演唱會忍膝蓋舊傷上場，準備演唱會期間，就刻意減重讓體態變得輕盈結實，少做重訓的他這一個月除了靠跳舞做有氧外還積極做嚴格飲食控管，不僅忌甜食、消夜更戒糖戒澱粉類食物，讓他在一個月內狂瘦13公斤，從原本的84公斤變到71公斤。

「消風」的他坦承因為五月底HITO頒獎典禮後太放縱吃東西，結果在短時間內復胖，讓他笑說：「我其實很愛吃，加上又是易胖易瘦體質，所以常被公司念說這樣減肥很痛苦！不過演唱會真的不能再亂吃，因為後面滿滿的工作等著我！」令人見識到他為了保持完美體態，展現超強意志力。