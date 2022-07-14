熱狗之前歡慶生日，好友草爺送上生日驚喜。（本色音樂提供）

熱狗近來推出新歌〈早就〉，自認堪稱是他檢視內心深層的心靈之歌，透過一如過往犀利及諷刺口吻的歌詞，熱狗把過往在追逐夢想跟現實拉扯而對時間流逝的感嘆及因工作隨波逐流所產生自我妥協的省思全寫進歌裡，更把自己44歲前人生所發生的遺憾及錯過透過歌曲傳達心境。

他提及自己過往生活中因為習慣而「早就」養成的陋習，藉寫歌做內心自我省思的熱狗除了自招有長期失眠陋習外，更坦承自己有兩個壞習慣「吃檳榔」及「抽菸」難以戒斷，他苦笑說：「檳榔是戒了，但有時太苦悶又開始吃，就這樣戒了又吃戒了又吃，來來回回好幾回，抽菸也不太好，但就是沒辦法，希望有一天都能戒掉。」

至於「好習慣」的部分，自認是顧家男人的熱狗透露私底下對女兒特別有耐心，更表示這是他近年來養成的最好習慣，他笑說：「放假時女兒都很早起床，全家只有我會早起甚至沒有睡覺陪她玩。」

他先前與草爺見面，草爺在第一次跟熱狗碰面時為了要給偶像驚喜，得知熱狗一對兒女平常都很喜歡玩「夾娃娃機」，竟然特別當起「人肉快遞」從彰化載了一台娃娃機到熱狗家，讓熱狗的小孩都又驚又喜，其中熱狗的兒子「小熱狗」還是草爺的小粉絲，讓兒女開心不已。