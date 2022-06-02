隨著Omicron新型亞變種出現，葡萄牙的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例出現激增。葡國感染率如今高居全球第二，疫情也可能拖累該國復甦中的觀光業。

根據英國牛津大學「用數據看世界」（Our World in Data）平台，在過去7天裡，葡國平均每天通報2447人染疫，相較之下，鄰國西班牙每天通報449例，英國單日僅有70例。

過去數天裡，葡國平均確診人數略有下降，目前仍略高於今年1月31日Omicron高峰期數字的1/3。

儘管當前數據遠低於高峰期，葡萄牙的染疫死亡率仍在全球排名第5，住院人數也不斷增加。

上月底的一份報告指出，國內新增確診者中，近90%都是感染Omicron新亞變種BA.5，當局也發現境內出現另一種亞變種BA.4。

葡國衛生部長特米多（Marta Temido）警告，「我國可能是這種亞變種（BA.5）最常見的歐洲國家。這有助解釋疫情驟升的原因。」

路透社報導，多間旅行社都表達了他們對疫情再起的擔憂，不過他們尚未接獲旅客的出遊行程取消通知。4月葡國的外國遊客人數已接近大流行前的水準。

葡國逾9成民眾皆已完整接種疫苗。政府於4月宣布解除多數防疫限制，包括室內公共場所的口罩強制令。

為因應最新一波疫情，特米多表示，建議民眾繼續佩戴口罩，且當局將持續提供疫苗追加劑，以保護最脆弱的族群。