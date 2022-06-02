《大新聞大爆卦》

國民黨立法院黨團今(2日)質疑，衛福部火速核准的「福吉美」唾液快篩，無法準確驗出Omicron病毒。衛福部長陳時中回應，「福吉美」雖然需要到Ct值24以下才驗得出，但依然符合我國EUA標準。前民進黨立委郭正亮表示，「福吉美」唾液快篩在台灣賣得又貴，又有效力問題，問題可大了，陳時中鐵定要負責任。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》中質疑，「福吉美」唾液快篩的審查如此草率，這件事情很嚴重，要查賄有兩種邏輯，第一個就是食藥署非常草率，第二個就是讓人懷疑有官商勾結，這兩個都要查，指揮中心一定要在最短時間內做出交代。

郭正亮指出，「福吉美」唾液快篩賣175元並不是很便宜，他看到澳大利亞和馬來西亞的訂價，大概都只有100元左右 ，「福吉美」唾液快篩在台灣賣得又貴，又有效力問題，問題可大了，陳時中無論如何是要負責任的，也一定要究責，去對食藥署長做一個處理，因為食藥署長吳秀梅是陳時中提拔的，所以陳鐵定要負責任。

另外，針對民進黨秘書長林錫耀1日在民進黨中常會稱，為讓民眾不要慌亂，請民進黨公職針對過去被誤解、扭曲的事情向民眾進行說明，包括兒童染疫、快篩與抗病毒藥物的議題。郭正亮指出，林錫耀的意思就是要黨公職都幫陳時中助選，一路在拱陳時中選台北市長，林就是其中之一，若林去幫陳時中站台，並稱陳時中都沒錯，快篩並不是沒有準備，「可以去講講看，看台北市民能不能接受？」

郭正亮接著表示，台北市民對疫情的訊息是掌握最多的，或者可以看看民進黨市議員參選人敢不敢這樣公開說，保證落選。事實上，陳時中參選這件事，民進黨市議員參選人是剉咧等，因為防疫的事情太容易被攻擊，尤其是台北市。