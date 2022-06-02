本土疫情狂燒，根據《美麗島電子報》公布的5月國政民調，總統蔡英文的施政滿意度為49.9%，不滿意度為44.8%；行政院長蘇貞昌的施政滿意度為43%，不滿意度則從43.7%上升至48.5%，滿意度與不滿意度呈現死亡交叉。前扁辦主任陳淞山表示，該民調不滿意衛福部長陳時中防疫團隊表現的人驟增，若再不加緊腳步解決重症清零及中症轉重症的醫療效能問題，恐怕就連蔡英文的信任度與施政滿意度都快成為死亡交叉，那就難以翻身了。

針對郭彥均事件，陳淞山日前在《美麗島電子報》撰文認為，蘇貞昌究責查辦，表面是衝著郭彥均臉書貼文「很多孩子走了」的認知落差而殺雞儆猴，事實上，則是因擔憂疫情失控的危機怒火延燒到行政院身上所做的自保動作，卻意外造成各界同聲譴責的炸鍋結果。

陳淞山接著表示，蘇貞昌迅速展開止血的動作，從清查列舉20多個幾乎同步貼文的內容農場粉專操作的「認知戰」，到改口轉彎究責查辦不是針對個人，但蘇再怎麼自圓其說，仍止不住已經造成傷害的「疫情風暴」。

陳淞山指出，《美麗島電子報》5月國政民調，64.5％的人認為今年中央的防疫政策和工作表現比去年退步，且不滿意陳時中防疫團隊表現的人，從今年4月的33％到5月驟增為47.6％，滿意的人也從63.9％變成48.9％。1個月的民調變化，竟然會有如此的驚人數字呈現，顯示出民眾的不滿及沸騰情緒已快按捺不住了，若不加緊腳步解決重症清零及中症轉重症的醫療效能問題，恐怕就連蔡英文的信任度與施政滿意度都快變成死亡交叉的結果，恐就難以翻身了。