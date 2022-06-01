藍綠白備戰年底首都之戰，代表國民黨出征的人選是立委蔣萬安，民進黨先前 傳出以衛福部長陳時中呼聲最高，但此波疫情爆發以來民怨四起，讓陳時中相關民調直直落，是否還能參選北市長，已不無疑問。而在昨日播出的政論節目中，陳時中接受訪問，當被問及如果要選台北市長的話，大概什麼時候會下定決心?或者告訴大家?陳時中回答「不要啦，現在我都說問疫情讓你問到飽，問選情請你去問別人」。

陳時中昨在政論節目《新台灣加油》，被問到何時才要確定要不要參選時，表示民調高低都與防疫相關，所以成也防疫敗也防疫，所以現在唯一重要，「對我重要的一件事就是把防疫做好，畢竟這是關鍵的一役」。

主持人再追問，現在政策目標是與病毒共存，那長期來講，防疫記者會搞不好未來會收攤，那我們回歸到一般的運作，是不是部長比較有機會投入北市選戰？陳時中先大笑幾聲，接著說「我們還是來講那個大家講說與病毒共存，政策有他的條件方法時機...」。對於選不選，沒有鬆口。