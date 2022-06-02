臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

夏季電價昨日（1）實施，國民黨立法院黨團批是在百姓最辛苦的時候來搶錢，呼籲政府「凍漲」夏季電價。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，夏季電價實施並非漲價，而是在用電高峰期調整為夏月電價，行之有年，國民黨「沒有常識也要看電視」。此話題引熱議，網友則諷刺「小心斷電」，狠酸蔡政府的能源政策。

國民黨團書記長萬美玲昨日開記者會表示，夏月電價將於6月1日啟動，整體漲幅落在13％至27％間這麼高，顯示蔡政府在疫情嚴峻期間，不但沒有苦民所苦，同時對於百姓的辛苦完全無感。萬指出，只要電費上漲，自然就會增加商家成本導致物價飛漲，最後百姓的日子就會過得非常辛苦；況且，一旦物價上漲之後就回不去了，未來將承受高物價。

鄭運鵬則回擊，從1989年起就實施夏季電價跟其他電價差別收費，所以不能說夏季電價「漲價」，冬季就叫「降價」，這個觀念不對，而且過去長年以來也沒有人說夏季電價是「搶錢」，可見國民黨搞不清楚狀況，呼籲國民黨「沒有常識也要看電視」。

疫情期間夏季電價議題引熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「小心斷電」、「這夏天，電到底夠不夠呢？」「這個夏天究竟要斷幾次電？就讓我們繼續看下去」、「請問小老百姓因斷電造成的營運損失，能否申請國賠？」「夏季炎熱，沒空調真受不了，為何官員們在辦公室吹免費冷氣的同時，不能苦民所苦」、「回鄭運鵬：沒有常識也要看電視，沒有愛心也要同理心」。