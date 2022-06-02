藝人郭彥均5月25日發文挺醫護，稱與醫護友人聊天提到「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，隨後行政院院長蘇貞昌揚言要查辦疫情謠言，引發各界怒火。一份最新網路聲量調查顯示，藍綠雙方聲量差距在1個月內，從50％拉近至31％，研判與「很多孩子走了」事件有關。此消息引熱議，有網友卻直言：「放心吧，等年底台灣人又健忘了，民進黨一定又會贏的！」引發不少人共鳴，紛紛表示悲觀。

TPOC台灣議題研究中心透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析自4月1日至5月31日，藍綠陣營2個月來的網路聲量變化，發現國民黨5月積極砲打中央防疫政策、疫苗施打等問題，5月底又強烈聲援郭彥均「很多孩子走了」事件後，國民黨網路聲量從4月的73.1萬增加到5月的138.6萬；原本民進黨在網路社群操作佔有絕對優勢，但國民黨一路猛追，雙方聲量差距在1個月內，從50％拉近至31％。

不僅如此，該份研究也顯示，民進黨5月網路負面聲量逼近40萬，正面聲量僅16.2萬，殺傷力最大的兩大關鍵，一是「快篩之亂」，高登公司承攬政府採購快篩試劑案疑雲；二是郭彥均「很多孩子走了」事件，且後者比前者的負面聲量多出15％，尤其是蘇貞昌發言後，更為民進黨招來多達20973則負面聲量，即便蘇隔天澄清所言「不是針對個人」，仍難平眾怒。

此消息引發熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「放心吧，等年底台灣人又健忘了，民進黨一定又會贏的！」「放心！只要有817存在，民進黨將會永遠執政！」「1450很快就會上工了」、「等年底再賣個芒果乾，年輕人又乖乖投綠了，哭的是我們這些上有老、下有小的人」、「死忠的很多，別為民進黨擔心了」、「看看去年四大公投結果，我只能悲觀了」、「台灣人從來不是理性的」。