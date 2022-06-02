《大新聞大爆卦》

國民黨高雄市長選戰人選迄今未定，前高雄市新聞局長王淺秋爆料，國民黨主席朱立倫接受關鍵人士建議，在地議員、有意參選人一起做民調初選，由最高者出線參選。資深媒體人朱凱翔表示，高雄市原本未必會辦初選，「只是真的找不到人」。

主持人馬千惠今(2日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中問到，苗栗縣想辦初選，朱立倫不給辦，高雄市變成了唯一會辦初選的地方？朱凱翔表示，高雄原本未必會辦初選，「只是真的找不到人」；朱立倫心中屬意的人，對他有芥蒂，因此朱現在處於一個沒有人要出征的狀況，是他自己造成的。

朱凱翔指出，桃園市長選戰這一局，空降前行政院長張善政，是朱立倫把張丟下去桃園，他本應要幫張善政把其他人搞定，結果，朱立倫拍拍屁股跑去美國，讓張善政到處去敲門。

至於高雄市長藍軍人選，朱凱翔則認為，高雄市長也許有人心中有點想要選，弱勢徵召也行，但是高雄難道不是水很深的地方？國民黨團裡面有多少派系，加上在桃園這一局之後，誰敢被朱立倫徵召去選高雄市長？因為看到張善政的狀況，高雄有誰要跳出來選？