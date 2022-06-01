民進黨高市黨部主委1日舉行交接。(民進黨提供)

民進黨高市黨部主委1日舉行交接。(民進黨提供)

民進黨高雄市黨部新、卸任主委1日舉行交接，卸任主委趙天麟表示已完成階段性任務，第7屆新任主委許智善則說，面對年底選戰要團結「高雄隊」、審慎謙卑，全力輔選市長陳其邁高票當選、議會席次過半。

許智善接掌民進黨高市黨部，接過印信、業務清冊等正式走馬上任。他表示會傳承歷屆主委奠定的基礎為民主深化、凝聚團結並快速啟動年底大選模式，審慎謙卑，建立黨部為最強輔選團隊，全力輔選市長陳其邁高票當選及議會席次過半，一起為建設高雄市更好的建設而努力。

現任立委趙天麟恭喜許智善在日前的主委選舉中獲得近9成得票率，高支持率是眾望所歸，更是高雄隊團結的象徵，他雖卸下主委，仍會繼續成為黨部的啦啦隊，一起為民進黨的茁壯努力。他也提到，2年主委任內歷經罷韓、市長補選及反罷捷、反四大公投等，已經完成階段性任務，將由新任主委接下年底輔選要務。

民進黨高巿黨部新、卸任主委交接儀式1日在黨部舉行，包括許智善的哥哥也是立委許智傑、前高雄市黨部主委趙文男、高雄地區農會理事長余清榮、高雄地區農會常務監事李清讚及黨部評召吳成福等人出席見證。

兼任民進黨中執委許智傑及前主委趙文男勉勵黨部要審慎因應年底選舉，以「有信心、要小心、繼續拚」的精神交出漂亮的成績單。