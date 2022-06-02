國民黨主席朱立倫2日上午啟程赴美訪問，訪問團成員包括國民黨副主席夏立言、國際部主任黃介正、國際部副主任翁勝博、文傳會副主委林家興等人，停留城市包含舊金山、華盛頓特區、紐約、洛杉磯，預計於12日返台。對於是否有安排與印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）會面？朱立倫強調，該見的朋友都會見到。

朱立倫在桃機受訪時表示，他於縣市長在任期間跟卸任之後都曾到過華府訪問，這次以黨主席身份訪美是為了政黨外交，表達國民黨與美國同為民主自由奮鬥可以共同合作的立場，至於總統候選人是另一個部分，等到未來國民黨、民進黨都提出總統候選人之後再與美方接觸。

對於是否有安排與印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）會面？對此朱立倫強調，國民黨跟美方有共識，彼此相互尊重，該見的朋友都會見到，彼此最重的一件事，針對於印太地區、兩岸之間、台美合作相關議題，不管是官員、行政部門、國會都予以尊重，感謝美方的安排，

朱立倫也指出，此行訪美行程沒有比較的心情，最重要的是幫國民黨重返華府，重啟代表處，並且跟美方行政部門、國會、政界、學界跟智庫還有四大城市僑界的老朋友見面。

他強調，國民黨親美路線從沒改變，此次訪美是要再次確認跟美國同為自由民主國家、堅定民主自由的立場從沒改變。

朱立倫說民進黨長期以來利用一黨的聲音、偏頗的意見在美國製造謠言迫害國民黨形象，民主國家不該如此，國民黨尊重民進黨在美工作，也請民進黨尊重台灣最大在野黨在美國的工作，不管是誰的代表處，大家應該一起為台海安全、兩岸和平、台美經貿議題等問題一起努力。

對於國民黨選策會本周一公開建議徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，隔天遭徐公開拒絕，朱立倫表示，國民黨已完成台灣主要縣市候選人的提名，苗栗這部分只是地方團結的過程，秘書長與選策會的成員再辛苦一點，等到更成熟團結後再來徵召，朱立倫強調常跟徐志榮委員聊天，苗栗提名的部分會幫他協調整合地方的問題。