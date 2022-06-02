斯洛克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）將率國會議員及地方政府官員共10人，於6月5日至10日以外交泡泡方式聯合組團訪台，以推動台斯國會及城市交流，並深化兩國經貿及科技等各領域合作關係，雙方並將簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」。

外交部表示，此次訪團成員包括外交、國防、財政及歐洲事務四個委員會的跨黨派重量級國會議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基（Tomas Lehotsky）議員、齊阿克（Miroslav Ziak）議員、史丹奇克（Andrej Stancik）議員，以及布拉提斯拉瓦省馬拉基（Malacky）市市長瑞哈（Juraj Riha）、布省主任秘書烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova）及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）等官員，為兩年疫情以來斯洛伐克國會領袖及重要行政首長首度聯合組團訪問我國，充分顯示斯洛伐克政府不論中央及地方對於拓展台斯兩國關係及深化雙方情誼的高度重視。

訪賓此行將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、科技部次長陳宗權及衛福部等；游院長及吳部長將分別設宴款待。

外交部指出，訪團行程亮點包括吳部長將頒贈外交睦誼獎章給歐舒斯基友台小組主席，表彰他對深化台斯關係的貢獻，雙方也將簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」。其他行程包括中央研究院生技研究園區、工業技術研究院、國家實驗研究院半導體研究中心、電機電子工業同業公會；訪團也將赴高雄拜會市長陳其邁，並由德若巴省長與陳市長簽署夥伴締盟協定、舉行招商說明會及參觀相關市政建設。

外交部表示，勞倫契克副議長及友台小組主席歐舒斯基均為台灣長期友人，推動國會通過友我決議案不遺餘力；斯洛伐克國會自上年外交委員會首次通過支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）決議案，本年國會外交、衛生及歐洲事務三個委員會於一週內連續通過三個支持台灣參與WHA的決議文，肯定我國防疫典範及援助烏克蘭難民的人道義舉，同時支持台灣參與世衛組織。此外，在去年我國疫苗短缺之際，勞倫契克副議長及友台小組主席歐舒斯基均敦促斯國政府捐贈我國16萬劑疫苗，展現斯國國會對台灣的鼎力支持。

德若巴省長擔任國會議員期間曾三次訪問台灣，並協助推動 「避免雙重課稅協定」、「免試互換駕照協定」及「打工度假」等台斯雙邊重要協定。此行是第二度以省長身分訪台；高雄市於2020年底捐贈布拉提斯拉瓦省30萬片口罩，開啟兩國地方政府「善循環」的交流合作。德若巴省長此行將與高雄市締結夥伴協定，並親自主持招商說明會，以增進布拉提斯拉瓦省與高雄市的貿易往來及投資商機。

外交部強調，訪團此行不僅凸顯斯洛伐克的友台力量不斷成長茁壯，更展現民主盟友不遠千里相互扶持的堅定力量。外交部期盼透過訪團此行深入交流，進一步深化台斯緊密夥伴關係，共同提升全球民主的團結與韌性。