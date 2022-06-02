四川省雅安市昨（1日）連續發生兩次淺層地震，17點00分出現規模6.1強震，17點03分再出現規模4.5地震，造成4死41傷，並出現多次餘震。寶興縣災情較嚴重，死者均在該縣。至今（2日），雅安市蘆山縣再發生規模3.2地震，震源深度為18公里。所幸，大陸專家根據區域構造特徵、歷史地震活動水平、序列類型特點等綜合分析認為，原震區近幾日發生更大地震的可能性不大。

四川省森林消防總隊集結逾300人馳援震區，為災民搭建270多個帳篷，可容納2300人。蘆山縣1日規模6.1地震造成至少8座35千伏變電站失壓，影響2.38萬戶用電。

四川省地震局偕全大陸地震專家召開緊急會商，研判震情趨勢。相關地震監測台站周三派出2個地震流動觀測組，今再派出3個跨斷層形變觀測組，加強監視為震情研判提供科學數據。大陸專家根據區域構造特徵、歷史地震活動水平、序列類型特點等綜合分析認為，原震區近幾日發生更大地震可能性不大。