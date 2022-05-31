去年台中二選區立委補選時，周玉蔻在其主持的政論節目中抨擊國民黨候選人顏清標、顏寬恒父子「坑殺銀行」等語，顏寬恒提告求償145萬元及要求周女登報道歉，台北地方法院判決駁回顏的請求。可上訴。

周女2021年11月9日批評顏家霸占法拍屋，害他人不敢投標，父子聯手坑殺銀行，「欠人6000多萬，人家去強制執行」等，但顏清標在記者會回應，投資事業有賠有賺，他做保的土地被拍賣還錢，顏寬恒不捨他，才籌錢把土地一筆一筆要回來。之後，顏寬恒認為周玉蔻言論不實提起民事求償。