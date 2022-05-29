台北市議員徐巧芯紅線違停事件愈演愈烈，警方公布密錄器後引發藍綠交火 ，究竟有無施壓員警不得開單，恐怕已是結果論，也讓「類施壓」的「後真相」淪為各說各話。

「後真相」直指一種意識形態霸權，透過各種宣傳手法擦脂抹粉，迫使人們相信確實存在，無論是否有任何證據。徐巧芯因為密錄器與警方對答出現「我是徐巧芯」以及「那我們回去再講」引發熱議，不僅已是形成有錯在先的「類施壓」，警察最終沒有開單也形成「後真相」的政治效應。

徐巧芯因為紅線違規停車公開表示錯誤示範，即便表示員警若是感到不適願意道歉，畢竟身為政治人物語氣平和，若是本身問政犀利，恐怕不是坦誠自己多嘴就能跳脫「類施壓」的質疑。媒體人周玉蔻質疑密錄器影片完整程度，還遭爆料施壓警政高層，甚至發送簡訊騷擾市府公務人員，因為政治立場鮮明，也讓這齣特權與公權所共構的政治「後真相」淪為歹戲拖棚。

徐巧芯「類施壓」已是啞巴吃黃連，周玉蔻的「後真相」也是司馬昭之心，一場單純不過的違停事件，也因政治立場混淆了普世價值。

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