徐巧芯議員「違停」事件的「密錄器」內容現身，其中關鍵的兩句：「我是徐巧芯」與「我們回去再講」，引發兩派網友筆戰。

據還原之逐字稿及影片看來，警員在一開始就已知道車主是徐巧芯，及至助理遞過證件，應可證明本人無誤。徐巧芯後到，直說自己是徐巧芯，此本就是一般人都會做的事，不知何處可看出施壓？至於「我們回去再講」，顯然是指徐巧芯詢問的有關是否一定不勸導就開單，他們會回去討論或再諮詢警方。從頭到尾，無論助理、徐巧芯、警員，語氣都非常平和。

事實上，更重要的對話，是助理連說的幾次「給他開」，並說「不開我們不好做」，正好表現出議員的謹慎態度，不願讓人有以權勢施壓的誤解；反而該員警回說「開了我們反而不好做」，才是真的表現出「遇勢即彎」的心態，未能公正執法。

遇到這種事，警員本來就是可開可不開的，開是鐵面無私、盡責的表現；不開是體恤民情、網開一面，完全操掌在警員手上。類似的例子非常多，本是事過就可雲淡風清的。但問題在於，員警執意不開，卻在IG上透露，後來又將此事告訴友人，顯然是「見獵心喜」，欲用此事作文章的，而該友人本身就是懷有偏見的政治立場，當然更加碼演出，同樣是出於「見獵心喜」，欲借此對其素所不喜的政治人物背後捅上一刀；至於後續的綠營網軍、名嘴，亦無非見獵物而張弓，欲批之而後快了。

「見獵心喜」、大作文章，發動網軍、併力圍勦，在綠營中，這種事又豈少見？密錄器既已公開，而綠營中人猶嚚嚚致辨，斷章取義，那就請有關單位調出該員警與友人的對話通聯記錄，則一切的真相，即可大白了。

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