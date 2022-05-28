2022年初以來，演藝圈噩耗頻傳，包含藝人納豆出血性腦中風、演員顧寶明心肺衰竭辭世、「喜劇大師」舒宗浩心肌梗塞猝逝，多與心血管疾病有關。根據衛福部109年死因統計資料顯示，心臟病是國人第二號殺手，為癌症以外的一大威脅。心血管疾病成因來自於日常生活中的壓力、作息不正常，進而影響到身體免疫力等，該如何做好預防與保養，成了現代人的一大課題。

談及心血管疾病，台北孟德爾診所院長陳怡誠醫師解釋，可分為心臟及血管兩方面，心臟的角色就像幫浦，要將血液和氧氣輸送到全身上下，而血管負責承接運輸的任務。那麼何種原因會導致任務的失敗？簡而言之就是身體的慢性發炎、自由基增加，再往前推源頭起因，其實不外乎是壓力、免疫力下降，或者過勞等等，都有可能。

另外，壓力及過勞也會造成代謝變差，血脂、血糖出現問題，血管環境因此耗損，管路一旦受傷，有可能引發血管破裂、梗塞等狀況，增加心血管疾病的風險。除了從日常生活中積累的因素之外，另一個影響很大的原因，則是先天性的遺傳。

而我們要如何避免心血管疾病找上門？其實就如前面提到的，從源頭著手，別讓自己承載太多壓力、適時休息等；具體來說，就是作息、飲食都要正常，最好能保持運動習慣，讓身體維持在好的狀態，也要透過定期健康檢查，抓出潛伏中的病變。

現今也有不少功能醫學、能量醫學與營養調理的療程，針對亞健康與有疾病症狀的患者，搭配飲食與生活型態，使小病不用依賴藥物，能做到反轉，逐步調回健康體質。

本文作者:理財周刊

(本文摘自《理財周刊1135期》)