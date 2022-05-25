隨著新冠肺炎染疫人口持續增加，越來越多確診者分享感染後的不適，但除了主要的症狀外，也可能出現意料之外的反應？一名女網友上網發文表示，自己感染新冠後頭皮發麻讓她睡不著覺，結果不少確診者也回應，確實會出現發麻的情況。

女網友近日在臉書社團「確診者有話要說」發文表示，自己確診後出現「頭皮發麻」的症狀，頭皮一直麻麻的狀況持續半天，導致晚上根本睡不著，但不確定是染疫導致，還是身體出現其他問題，讓她煩惱到不行，甚至一度懷疑自己是不是要中風了。

結果也有確診者留言表示，確實有經歷過發麻的狀況，但每個人發生位置不同，「我前幾天也有頭皮整顆頭麻掉，然後臉也是麻掉」、「我染疫時也有這問題，我臉跟手腳也都會很麻，我麻了五天」、「我確診前4天有手麻，麻到沒知覺的那種，第五天就沒了」、「我也會耶，但我是在前側腰，只要微微彎曲就感覺麻麻的，我在想會不會跟疫苗有關係」。

曾有相同症狀的確診者則回應，頭皮發麻時也很納悶為什麼會有這個症狀，曾在醫院關懷專線時詢問，而得到的回答是「如果解隔離後還會這樣，可能要去看腦神經科」。

根據衛福部疾管署整理，罹患新冠肺炎可能會出現的症狀，包括發燒、肌肉痠痛、疲勞、全身無力、咳嗽、噁心、腹痛、腹瀉、鼻塞、流鼻水、嗅味覺異常、頭痛、呼吸困難。