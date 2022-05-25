全台快篩試劑開賣後，仍有不少民眾抱怨買不到，花蓮衛生局長朱家祥說，藥局都還有存量，但中央規定每一張健保卡，一個月只能買一次，因此「建請中央放寬快篩實名制購買資格」，最好每月可買4次。

朱家祥說，快篩試劑販售，應該因地制宜，他建議能放寬購買資格，最好可每月可買4次，讓需要購買快篩的民眾能夠多次添購不足缺額。若快篩實名制存貨太多，中央下次配額就會減少，恐造成需要的民眾買不到快篩。

疫情仍嚴峻，花蓮今新增確診1558人，18歲以下確診308人，65歲以上達295人。花蓮縣長徐榛蔚表示，全縣國高中生本周停課在家線上教學，但18歲以下確診人數卻屢創新高，學生確診的感染源主要是在社區間傳染，民眾務必做好個人防疫、減少群聚，降低病毒傳播。

有關外界提議學校應提早放暑假，縣府教育處代理處長翁書敏指出，國中小學生提早放暑假對於畢業生、新生入學相關銜接、權益部份，是個影響很大的措施，依照今天教育部公布內容，並沒有提早放暑假的規畫，縣府會依照教育部規畫情形，配合辦理後續作業。

針對5至17歲校園接種BNT調查情形，教育處公布人數和比例，幼兒園學生總數7955人，調查表回收4273人，同意接種有2202人，比例有51.53％；國小扣除已施打莫德納疫苗，共有1萬1811人，調查表回收9003人，同意接種4969人，比例55.19％；國中生共有8014人，調查表回收1404人，同意接種917人，比例65.31％；高中生有7761人，調查表回收92人，同意接種有83人，比例90.23％，整體平均來看，同意接種BNT疫苗比例達55.31％，已超過一半。

朱家祥表示，BNT兒童新冠疫苗30日開打，5至11歲兒童都可接種，提醒家長注意，BNT疫苗主要的副作用是注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛。若孩子注射後倍感虛弱，上、下樓梯會喘恐是心肌炎症狀，孩子有上述症狀要立刻就醫，交由醫師診斷評估病情。